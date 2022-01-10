Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 января 08:02
08:01
Общество
Карин заявил об участии только местных подразделений в антитеррористической миссии
08:00
Политика
В Совфеде назвали несвоевременной дискуссию о вступлении Казахстана в Союзное государство
07:56
Происшествия
Пожилой новосибирец погиб при пожаре в частном доме
07:48
Происшествия
Глава Алма-Аты Сагинтаев сообщил о постепенном возвращении города к нормальной жизни
07:48
Политика
Axios: «ястребы» призвали советника Байдена отправить больше оружия на Украину
07:39
Происшествия
Питьевой водой затопило улицу в Новосибирске
07:32
Общество
Коммунальщики Петербурга сломали секцию забора при чистке снега у «Ладожской»
07:27
Политика
Экс-аким Алма-Аты Тасмагамбетов прокомментировал беспорядки в обращении к казахстанцам
07:26
Происшествия
Операция зачистки от бандитских группировок продолжается в Алма-Ате
07:25
Происшествия
Более ста человек эвакуировали в Новом Уренгое из-за пожара в общежитии
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Профессия IT-специалиста может оказаться самой перспективной в 2022 году

Общество
Профессия IT-специалиста может оказаться самой перспективной в 2022 году
i-fix-it.ru

Москва, 10 января. Самой перспективной профессией в 2022 году, по версии сервиса «Работа.ру», оказался IT-специалист.

За профессию IT-специалиста, как самую перспективную, проголосовало 60% опрошенных. Кроме того, 56% респондентов посчитали возлагающий надежду профессию врача, еще 44% — специалиста по нанотехнологиям. Об этом сообщает РИА Новости.

Также 43% опрошенных считают актуальной в наступившем году профессию вирусолога. О перспективах менеджера по продажам заявили 39%, инженеров — 33% и 27% — строителей. Также 18% респондентов отметили высокий спрос на HR-специалистов, 15% — инфекционистов и 10% — медсестер и медбратьев.

Ранее большинство россиян считают причинами выгорания на работе проблемы со сном, хроническую усталость и тревожность. Две трети россиян признали наличие у себя состояния выгорания на работе. Такие работники вдвое реже занимаются спортом, хуже питаются, а также имеют хроническую усталость и проблемы со сном.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Профессия IT-специалиста может оказаться самой перспективной в 2022 году
работа it опрос
Комментировать