Профессия IT-специалиста может оказаться самой перспективной в 2022 году

Москва, 10 января. Самой перспективной профессией в 2022 году, по версии сервиса «Работа.ру», оказался IT-специалист.

За профессию IT-специалиста, как самую перспективную, проголосовало 60% опрошенных. Кроме того, 56% респондентов посчитали возлагающий надежду профессию врача, еще 44% — специалиста по нанотехнологиям. Об этом сообщает РИА Новости.

Также 43% опрошенных считают актуальной в наступившем году профессию вирусолога. О перспективах менеджера по продажам заявили 39%, инженеров — 33% и 27% — строителей. Также 18% респондентов отметили высокий спрос на HR-специалистов, 15% — инфекционистов и 10% — медсестер и медбратьев.

Ранее большинство россиян считают причинами выгорания на работе проблемы со сном, хроническую усталость и тревожность. Две трети россиян признали наличие у себя состояния выгорания на работе. Такие работники вдвое реже занимаются спортом, хуже питаются, а также имеют хроническую усталость и проблемы со сном.