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Более 2 тыс. подозреваемых в участии в беспорядках задержали в Шымкенте

Политика
Более 2 тыс. подозреваемых в участии в беспорядках задержали в Шымкенте
Global Look Press  /  t.me/ kazfreee

Нур-Султан, 10 января. В Шымкенте задержаны 2 716 подозреваемых в участии в беспорядках, 177 человек из них уже привлекли к административной ответственности.

Еще 175 человек арестованы на 15 суток. Два человека получили штраф.

Госсекретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что произошедшее является гибридной террористической атакой, которая стала настоящим вызовом для спецслужб. На кону стоял вопрос о сохранении государства в условиях захвата зданий и учреждений несколькими группами, атакующими города. Подобного случая политик не припомнил за 20 лет, которые он посвятил вопросу борьбы с терроризмом.

Массовые беспорядки начались в стране в первых числах января. Ситуация быстро стала критической, в государстве объявили чрезвычайное положение до 19 числа и начали антитеррористическую операцию. Погибли 16 силовиков, более тысячи человек пострадали. Сотрудники полиции задержали более 160 человек, которые участвовали в массовых беспорядках в столице Казахстана Нур-Султане.

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Казахстан протесты беспорядки
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