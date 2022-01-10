Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 января 08:02
08:01
Общество
Карин заявил об участии только местных подразделений в антитеррористической миссии
08:00
Политика
В Совфеде назвали несвоевременной дискуссию о вступлении Казахстана в Союзное государство
07:56
Происшествия
Пожилой новосибирец погиб при пожаре в частном доме
07:48
Происшествия
Глава Алма-Аты Сагинтаев сообщил о постепенном возвращении города к нормальной жизни
07:48
Политика
Axios: «ястребы» призвали советника Байдена отправить больше оружия на Украину
07:39
Происшествия
Питьевой водой затопило улицу в Новосибирске
07:32
Общество
Коммунальщики Петербурга сломали секцию забора при чистке снега у «Ладожской»
07:27
Политика
Экс-аким Алма-Аты Тасмагамбетов прокомментировал беспорядки в обращении к казахстанцам
07:26
Происшествия
Операция зачистки от бандитских группировок продолжается в Алма-Ате
07:25
Происшествия
Более ста человек эвакуировали в Новом Уренгое из-за пожара в общежитии
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Комитет нацбезопасности Казахстана нейтрализовал две экстремистские ячейки

  /   Обновлено: 10 января 2022 06:28
Происшествия
Комитет нацбезопасности Казахстана нейтрализовал две экстремистские ячейки
Global Look Press  /  Kalizhan Ospanov

Алма-Ата, 10 января. Две экстремистские ячейки, члены которых принимали участие в массовых беспорядках, нейтрализованы в Алма-Ате.

Комитет национальной безопасности Казахстана проводит мероприятия по розыску и задержанию участников массовых беспорядков, а также организаторов акта терроризма. По подозрению в совершении массовых противоправных акций, а также участии в запрещенной экстремистской организации 9 января были задержаны четыре члена одной ячейки. У них изъяли светошумовые гранаты, патроны, огнестрельное оружие и религиозную литературу.

Ранее государственный секретарь республики Ерлан Карин назвал беспорядки гибридной террористической атакой. Карин также заявил, что цель массовых беспорядков на территории республики заключалась в дестабилизации и перевороте. По его словам, волнения не были попыткой цветной революции.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Комитет нацбезопасности Казахстана нейтрализовал две экстремистские ячейки
Казахстан беспорядки экстремизм
Комментировать