Комитет нацбезопасности Казахстана нейтрализовал две экстремистские ячейки

Алма-Ата, 10 января. Две экстремистские ячейки, члены которых принимали участие в массовых беспорядках, нейтрализованы в Алма-Ате.

Комитет национальной безопасности Казахстана проводит мероприятия по розыску и задержанию участников массовых беспорядков, а также организаторов акта терроризма. По подозрению в совершении массовых противоправных акций, а также участии в запрещенной экстремистской организации 9 января были задержаны четыре члена одной ячейки. У них изъяли светошумовые гранаты, патроны, огнестрельное оружие и религиозную литературу.

Ранее государственный секретарь республики Ерлан Карин назвал беспорядки гибридной террористической атакой. Карин также заявил, что цель массовых беспорядков на территории республики заключалась в дестабилизации и перевороте. По его словам, волнения не были попыткой цветной революции.