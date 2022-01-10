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Департамент полиции Алма-Аты отразил шесть атак в ночь с 5 на 6 января

Политика
Департамент полиции Алма-Аты отразил шесть атак в ночь с 5 на 6 января
Global Look Press  /  Kalizhan Ospanov

Нур-Султан, 10 января. Сотрудники полиции успешно отразили шесть атак на ведомство. Об этом рассказал госсекретарь Казахстана Ерлан Карин.

Он уточнил, что атаки совершались в ночь с 5 на 6 января.

Ранее Карин отметил, что на протяжении 20 лет занимается проблемой терроризма. При этом даже он с трудом может вспомнить, чтобы несколько групп смогли совершить нападение на город. По его словам, злоумышленники целенаправленно пытались захватить здания и учреждения.

Он также недавно сообщил, что массовые волнения в стране были гибридной террористической атакой. По его словам злоумышленники хотели устроить переворот и дестабилизировать ситуацию.

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Казахстан полиция беспорядки
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