Департамент полиции Алма-Аты отразил шесть атак в ночь с 5 на 6 января

Нур-Султан, 10 января. Сотрудники полиции успешно отразили шесть атак на ведомство. Об этом рассказал госсекретарь Казахстана Ерлан Карин.

Он уточнил, что атаки совершались в ночь с 5 на 6 января.

Ранее Карин отметил, что на протяжении 20 лет занимается проблемой терроризма. При этом даже он с трудом может вспомнить, чтобы несколько групп смогли совершить нападение на город. По его словам, злоумышленники целенаправленно пытались захватить здания и учреждения.

Он также недавно сообщил, что массовые волнения в стране были гибридной террористической атакой. По его словам злоумышленники хотели устроить переворот и дестабилизировать ситуацию.