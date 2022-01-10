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Глава МИД Германии Бербок заявила о несоответствии «СП-2» требованиям Евросоюза

  /   Обновлено: 10 января 2022 06:17
Экономика
Глава МИД Германии Бербок заявила о несоответствии «СП-2» требованиям Евросоюза
wikipedia.org  /  Bündnis 90/Die Grünen Nordrhein-Westfalen / CC BY-SA 2.0

Берлин, 10 января. Проект «Северный поток — 2» в настоящий момент не соответствует требованиям Евросоюза, по этой причине его сертификация была приостановлена. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Министр подчеркнула, что все энергетические проекты в ФРГ обязательно должны следовать требованиям ЕС, что также касается российского газопровода.

«Но на данный момент этого нет, поэтому процесс сертификации приостановлен», — добавила она.

Бербок подчеркнула, что запуск «СП-2» носит геополитический характер. При этом руководство Германии действует исключительно в соответствии с позицией США. Однако она признала, что «Северный поток — 2» необходим для обеспечения Европы электричеством и отоплением, передает RT.

Ранее стало известно, что порядка 60% немцев поддержали российский газопровод «Северный поток — 2». Об этом свидетельствуют данные социологического исследования.

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германия газопровод сп-2 "Северный поток — 2" анналена бербок
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