Пользователи Telegram высмеяли США за возможный запрет на iPhone в России

Москва, 10 января. США новыми санкциями могут запретить ввоз в Россию электроники, в которой есть американские детали или разработки. Под эту категорию попадает и вся продукция Apple.

Потенциальные ограничения из-за якобы «вторжения» на Украину могут распространяться не только на смартфоны и ноутбуки, но и на стиральные машины, холодильники и прочую бытовую технику. Украинцы в соцсетях высмеяли планы США.

«А не боитесь того, что РФ просто развернется полностью в сторону Индии и Китая, отключив газ. Что потом будете делать? Где ресурсы будете брать? У вас же н****а нету», — отреагировал «Пашка 88».

Один из пользователей напомнил Западу о прежних санкциях и последовавшем за этим импортозамещении. Россия вместо того, чтобы извиниться, станет думать о своем производстве или сделках с Китаем.

«Ну капец. За айфоны нас еще не продавали», — с сарказмом отметил egoriann.

Читатель Ирина посмеялась с планов США. Она сомневается, что техника перестанет попадать в Россию, поскольку все производство завязано на странах Азии.

Ранее телеканал CNN сообщил, что внедрение «разрушительных» санкций против России в случае эскалации ситуации на Украине может навредить США и другим странам.