Госсекретарь Казахстана Карин рассказал об угрозе внутри страны

Нур-Султан, 10 января. Казахстан прошел самые острые и напряженные моменты, но риск сохраняется, заявил госсекретарь республики Ерлан Карин.

Все службы страны приведены в полную готовность, уточнил госсекретарь Казахстана. По его словам, роль в разрешении ситуации сыграл президент Касым-Жомарт Токаев, который давал четкие инструкции и принимал точечные решения.

«Угроза не у ворот, угроза уже внутри, рядом. Но все-таки я думаю, что самые напряженные , острые моменты мы прошли», — сказал Карин.

Ранее Карин заявил, что произошедшие на территории Казахстана массовые беспорядки являются гибридной атакой. Цель массовых беспорядков на территории республики заключалась в дестабилизации и перевороте, отметил госсекретарь. По его словам, волнения не были попыткой цветной революции.