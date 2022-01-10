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Госсекретарь Казахстана Карин оценил решение Токаева привлечь миротворцев ОДКБ

Политика
Госсекретарь Казахстана Карин оценил решение Токаева привлечь миротворцев ОДКБ
Global Look Press  /  Kremlin Pool/Global Look Press – t.me/shot_shot

Нур-Султан, 10 января. Решительные действия президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, включая решение пригласить миротворческие силы ОДКБ, сорвали все планы по дестабилизации ситуации в республике.

Привлечение коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстан позволило защитить целостность республики. Об этом заявил госсекретарь Ерлан Карин, передает РИА Новости.

Массовые беспорядки вспыхнули в Казахстане в первые дни нового года. Протестующие выступают против двукратного повышения стоимости сжиженного нефтяного газа.

Ранее власти Казахстана установили четыре блокпоста на въезде в город Атырау после беспорядков. Областная администрации сообщила, что из-за проведения на территории Атырауской области антитеррористической миссии введены ограничения на передвижение транспорта по региону.

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Казахстан одкб токаев карин
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