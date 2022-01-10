Госсекретарь Казахстана: при беспорядках в стране стоял вопрос о сохранении республики

Нур-Султан, 10 января. Во время беспорядков на территории Казахстана стоял вопрос о сохранении государства. Соответствующее заявление сделал госсекретарь республики Ерлан Карин.

Карин отметил, что на протяжении 20 лет занимается проблемой терроризма. При этом даже он с трудом может вспомнить, чтобы несколько групп смогли совершить нападение на город. По его словам, злоумышленники целенаправленно пытались захватить здания и учреждения.

Госсекретарь также заявил, что это новое явление. По словам Карина, эти массовые беспорядки стали вызовом для сотрудников специальных служб. Он отметил, что мир вступил в новое время, когда против любого государства злоумышленники могут развернуть такой «циничный сценарий».

Он также недавно сообщил, что массовые волнения в стране были гибридной террористической атакой. По его словам злоумышленники хотели устроить переворот и дестабилизировать ситуацию.