Небольшое землетрясение произошло на юге Сахалина

Москва, 10 января. Землетрясение магнитудой 2,9 ощутили жители Долинского района Сахалинской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС,

Ведомство отмечает, что сейсмическое событие было зарегистрировано в 9:42 (1:42 по Москве), в шести километрах восточнее села Быков. Магнитуда подземных толчков составила 2,9, а глубина —14 километров.

Толчки почувствовали жители сел Покровка, Быков и Углезаводск. По предварительным данным, никто не пострадал. Также сейсмическое событие прошло без нарушений.

Оперативные группы администрации муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона проводят осмотр зданий и сооружений на повреждения. Сахалинские спасатели контролируют ситуацию.

Ранее сообщалось, что землетрясение зафиксировали в 28 км от поселка Большое Голоустное в Иркутской области. Интенсивность сейсмологического события составило четыре балла.