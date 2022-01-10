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Госсекретарь Казахстана назвал беспорядки гибридной террористической атакой

Политика
Госсекретарь Казахстана назвал беспорядки гибридной террористической атакой
Global Look Press  /  ORDA.KZ / XinHua

Нур-Султан, 10 января. Произошедшие на территории Казахстана массовые беспорядки являются гибридной атакой. Соответствующим заявлением поделился государственный секретарь республики Ерлан Карин.

Карин также заявил, что цель массовых беспорядков на территории республики заключалась в дестабилизации и перевороте. По его словам, волнения не были попыткой цветной революции. Государственный секретарь Казахстана подчеркнул, что имеет место заговор среди внутренних и внешних сил, передает РИА Новости.

Российский посол в США Анатолий Антонов недавно заявил, что массовые волнения на территории Казахстана произошли после бегства США из Афганистана. По словам дипломата, республика оказалась под ударом радикалов, исповедующих «человеконенавистную идеологию».

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Казахстан беспорядки карин
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