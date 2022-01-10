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Мародеры пытались забрать из музея в Алма-Ате мечи и копья гуннских и сакских воинов

  /   Обновлено: 10 января 2022 05:46
Общество
Мародеры пытались забрать из музея в Алма-Ате мечи и копья гуннских и сакских воинов
ФБА «Экономика сегодня»

Алма-Ата, 10 января. Погромщики хотели забрать из Государственного музея Казахстана имени А. Кастеева в Алма-Ате мечи и копья гуннских и сакских воинов. Об этом сообщил телеканал «Хабар 24».

Мародеры пытались завладеть артефактами, однако директору музея Гульмире Шалабаевой удалось отговорить их от этого. По ее словам, ей в этом помогли «духи предков и древних воинов».

Бывшая столица больше других казахстанских городов пострадала во время погромов, которые произошли в результате массовых протестов на фоне резкого повышения цены на сжиженный газ.

Ранее СМИ распространили информацию об уничтожении золотого фонда казахского кино во время беспорядков в Алма-Ате. Однако представители «Казахфильма» опровергли эти слухи.

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беспорядки в казахстане Государственный музей Казахстана мечи и копья
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