Мародеры пытались забрать из музея в Алма-Ате мечи и копья гуннских и сакских воинов

Алма-Ата, 10 января. Погромщики хотели забрать из Государственного музея Казахстана имени А. Кастеева в Алма-Ате мечи и копья гуннских и сакских воинов. Об этом сообщил телеканал «Хабар 24».

Мародеры пытались завладеть артефактами, однако директору музея Гульмире Шалабаевой удалось отговорить их от этого. По ее словам, ей в этом помогли «духи предков и древних воинов».

Бывшая столица больше других казахстанских городов пострадала во время погромов, которые произошли в результате массовых протестов на фоне резкого повышения цены на сжиженный газ.

Ранее СМИ распространили информацию об уничтожении золотого фонда казахского кино во время беспорядков в Алма-Ате. Однако представители «Казахфильма» опровергли эти слухи.