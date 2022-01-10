Трамвайную сеть в Омске расширят за счет недостроенного метро

Омск, 10 января. Власти Омской области собираются использовать объекты метрополитена столицы региона, достройка которого была признана нецелесообразной, для расширения трамвайной сети. Об этом рассказал губернатор Александр Бурков.

Омский метрополитен возводился с паузами на различные временные промежутки в период с 1992 по 2016 год. Весной 2019 года продолжение строительства, в которое было вложено более 20 миллиардов рублей, решили не осуществлять. За счет недостроенного метро хотят сделать транспортное кольцо и соединить тем самым правый и левый берега.

«Мы не загоним ни автобус, ни троллейбус в метромост, поэтому речь сейчас ведется о трамвае», — пояснил Бурков в беседе с ТАСС.

Недавно на портале госзакупок появился лот, согласно условиям которого поставщик должен обеспечить самарскому трамвайно-троллейбусному управлению шесть комплектов систем видеонаблюдения. Так, будут оснащены устройствами двухвагонные составы.