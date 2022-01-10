Антонов: работа миротворцев ОДКБ в Казахстане продемонстрировала их эффективность

Нур-Султан, 10 января. Российский посол в США Анатолий Антонов ответил на имеющиеся попытки в Белом доме поставить под сомнение легитимность антитеррористической миссии, а также присутствие контингента ОДКБ на территории Казахстана.

Антонов отметил, что в течение первых часов работы миротворцы ОДКБ на территории Казахстана показали эффективность и нацеленность на восстановление мира и конституционного порядка. По словам российского посла в США, все решения о направлении миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан принимались на основе уставных документов организации и по просьбе законного главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Акции протеста начались в Казахстане после увеличения стоимости сжиженного газа. В результате митинги стремительно превратились в массовые беспорядки, во время которых мародеры устраивали столкновения с силовиками с использованием огнестрельного оружия. МИД республики недавно сообщил, что среди правонарушителей могут быть радикальные исламисты с боевым опытом.