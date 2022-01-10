«Барыс» посвятил победу над «Металлургом» жителям Казахстана

Магнитогорск, 10 января. Хоккейный клуб «Барыс» посвятил победу над магнитогорским «Металлургом» жителям Казахстана. Матч закончился в овертайме со счетом 4:3.

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис заявил, что команда посвящает победу болельщикам клуба в Казахстане, которым в данный момент приходится переживать непростые времена. По словам наставника, его коллективу в матче повезло больше, чем «Металлургу».

Подопечные Михайлиса прилетели в Магнитогорск за два с половиной часа до начала игры. Из-за плохих погодных условий самолет был направлен в Челябинск, а оттуда «Барыс» уже отправился на домашний стадион «Металлурга».

Вице-президент и член совета директоров Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский недавно заявил, что организаторы соревнования изучают разные варианты развития событий из-за вспышки COVID-19 в некоторых командах.