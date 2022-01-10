Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 января 06:29
06:26
Общество
Терапевт Нуржахан посоветовала есть рыбу в зимний период
06:24
Политика
Более 2 тыс. подозреваемых в участии в беспорядках задержали в Шымкенте
06:20
Происшествия
Комитет нацбезопасности Казахстана нейтрализовал две экстремистские ячейки
06:19
Политика
Департамент полиции Алма-Аты отразил шесть атак в ночь с 5 на 6 января
06:17
Экономика
Глава МИД Германии Бербок заявила о несоответствии «СП-2» требованиям Евросоюза
06:13
Политика
Пользователи Telegram высмеяли США за возможный запрет на iPhone в России
06:11
Политика
Госсекретарь Казахстана Карин рассказал об угрозе внутри страны
06:10
Политика
Госсекретарь Казахстана Карин оценил решение Токаева привлечь миротворцев ОДКБ
06:06
Политика
Госсекретарь Казахстана: при беспорядках в стране стоял вопрос о сохранении республики
06:00
Политика
Что стоит за слухами о разработке новых санкций против России в администрации Байдена
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Барыс» посвятил победу над «Металлургом» жителям Казахстана

Спорт
«Барыс» посвятил победу над «Металлургом» жителям Казахстана
Prt Scr youtube.com  /  Bihar Hour

Магнитогорск, 10 января. Хоккейный клуб «Барыс» посвятил победу над магнитогорским «Металлургом» жителям Казахстана. Матч закончился в овертайме со счетом 4:3.

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис заявил, что команда посвящает победу болельщикам клуба в Казахстане, которым в данный момент приходится переживать непростые времена. По словам наставника, его коллективу в матче повезло больше, чем «Металлургу».

Подопечные Михайлиса прилетели в Магнитогорск за два с половиной часа до начала игры. Из-за плохих погодных условий самолет был направлен в Челябинск, а оттуда «Барыс» уже отправился на домашний стадион «Металлурга».

Вице-президент и член совета директоров Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский недавно заявил, что организаторы соревнования изучают разные варианты развития событий из-за вспышки COVID-19 в некоторых командах.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / «Барыс» посвятил победу над «Металлургом» жителям Казахстана
Казахстан металлург барыс
Комментировать