Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 января 06:29
06:26
Общество
Терапевт Нуржахан посоветовала есть рыбу в зимний период
06:24
Политика
Более 2 тыс. подозреваемых в участии в беспорядках задержали в Шымкенте
06:20
Происшествия
Комитет нацбезопасности Казахстана нейтрализовал две экстремистские ячейки
06:19
Политика
Департамент полиции Алма-Аты отразил шесть атак в ночь с 5 на 6 января
06:17
Экономика
Глава МИД Германии Бербок заявила о несоответствии «СП-2» требованиям Евросоюза
06:13
Политика
Пользователи Telegram высмеяли США за возможный запрет на iPhone в России
06:11
Политика
Госсекретарь Казахстана Карин рассказал об угрозе внутри страны
06:10
Политика
Госсекретарь Казахстана Карин оценил решение Токаева привлечь миротворцев ОДКБ
06:06
Политика
Госсекретарь Казахстана: при беспорядках в стране стоял вопрос о сохранении республики
06:00
Политика
Что стоит за слухами о разработке новых санкций против России в администрации Байдена
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Пользователи Facebook не поверили в помощь США после «вторжения»

  /   Обновлено: 10 января 2022 05:35
Политика
Пользователи Facebook не поверили в помощь США после «вторжения»
Федеральное агентство новостей

Киев, 10 января. США собираются ввести коллективные санкции против России с первого дня ее непланируемого «вторжения» на Украину, но в соцсетях не поверили в помощь Запада.

Вашингтон якобы готов оказать Киеву поддержку в военной сфере. Однако украинцы уверены, что Белый дом на самом деле имеет совсем другие планы.

«Как же они надоели со своими угрозами! Неужели они думают, что кто-то в России испугается? Они вызывают этим только отторжение и неприязнь», — считает Нина Н.

Александр Т. считает, что так США не угрожают России, а отмазываются перед Украиной. Киев ждет от Вашингтона полной военной поддержке в противостоянии с Москвой, но в Белом доме вообще не хотят влезать в конфликт.

«При собственном военном бюджете в 700 миллиардов помощь в 2,5 миллиона — это словно насмешка. Я понимаю, что на Украине не растет опиумный мак, как Афганистане, но там есть шикарные эмалированные изделия!» — отметила Ольга О.

Валера М. сравнил Украиной с черной дырой. Она поглотит все, что есть вокруг, особенно доллары и газ.

Ранее генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Group» Сергей Маркелов в интервью для ФАН рассказал, что Германия очень болезненно воспринимает желание Вашингтона ставить ее в разные «политические позы». Он считает, что ЕС устал собирать по миру бедноту.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Пользователи Facebook не поверили в помощь США после «вторжения»
украина сша помощь вторжение
Комментировать