Киев, 10 января. США собираются ввести коллективные санкции против России с первого дня ее непланируемого «вторжения» на Украину, но в соцсетях не поверили в помощь Запада.

Вашингтон якобы готов оказать Киеву поддержку в военной сфере. Однако украинцы уверены, что Белый дом на самом деле имеет совсем другие планы.

«Как же они надоели со своими угрозами! Неужели они думают, что кто-то в России испугается? Они вызывают этим только отторжение и неприязнь», — считает Нина Н.

Александр Т. считает, что так США не угрожают России, а отмазываются перед Украиной. Киев ждет от Вашингтона полной военной поддержке в противостоянии с Москвой, но в Белом доме вообще не хотят влезать в конфликт.

«При собственном военном бюджете в 700 миллиардов помощь в 2,5 миллиона — это словно насмешка. Я понимаю, что на Украине не растет опиумный мак, как Афганистане, но там есть шикарные эмалированные изделия!» — отметила Ольга О.

Валера М. сравнил Украиной с черной дырой. Она поглотит все, что есть вокруг, особенно доллары и газ.

Ранее генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Group» Сергей Маркелов в интервью для ФАН рассказал, что Германия очень болезненно воспринимает желание Вашингтона ставить ее в разные «политические позы». Он считает, что ЕС устал собирать по миру бедноту.