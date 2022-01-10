Антонов: волнения в Казахстане произошли после бегства Вашингтона из Афганистана

Москва, 10 января. Массовые волнения на территории Казахстана вспыхнули после ухода американских войск из Афганистана и развития экстремистской активности в регионе. Соответствующее заявление сделал российский посол в США Анатолий Антонов.

Посол в своем комментарии на странице посольства в социальной сети Facebook подчеркнул, что Казахстан оказался под ударом радикалов, которые исповедуют «человеконенавистную идеалогию». По словам дипломата, тысячи «джахадистов и мародеров» пытались подорвать конституционный строй.

Антонов уточнил, что преступники используют вооружение против мирных граждан. По словам посла, правонарушители также наносят ущерб государственному и частному имуществу. Дипломат заметил, что все события произошли после бегства США из Афганистана и стремительного развития экстремистской активности в регионе после этого.

МИД Казахстана недавно сообщил, что в числе мародеров могут быть радикальные исламисты. По мнению ведомства, эти преступники также имеют боевой опыт в горячих точках.