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Антонов: волнения в Казахстане произошли после бегства Вашингтона из Афганистана

Политика
Антонов: волнения в Казахстане произошли после бегства Вашингтона из Афганистана
Global Look Press  /  t.me/shot_shot

Москва, 10 января. Массовые волнения на территории Казахстана вспыхнули после ухода американских войск из Афганистана и развития экстремистской активности в регионе. Соответствующее заявление сделал российский посол в США Анатолий Антонов.

Посол в своем комментарии на странице посольства в социальной сети Facebook подчеркнул, что Казахстан оказался под ударом радикалов, которые исповедуют «человеконенавистную идеалогию». По словам дипломата, тысячи «джахадистов и мародеров» пытались подорвать конституционный строй.

Антонов уточнил, что преступники используют вооружение против мирных граждан. По словам посла, правонарушители также наносят ущерб государственному и частному имуществу. Дипломат заметил, что все события произошли после бегства США из Афганистана и стремительного развития экстремистской активности в регионе после этого.

МИД Казахстана недавно сообщил, что в числе мародеров могут быть радикальные исламисты. По мнению ведомства, эти преступники также имеют боевой опыт в горячих точках.

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Казахстан антонов сша афганистан
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