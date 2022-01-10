Две трети россиян назвали себя эмоционально выгоревшими на работе

Москва, 10 января. Большинство россиян считают причинами выгорания на работе проблемы со сном, хроническую усталость и тревожность.

Две трети россиян признали наличие у себя состояния выгорания на работе. Такие работники вдвое реже занимаются спортом, хуже питаются, а также имеют хроническую усталость и проблемы со сном. Об этом свидетельствуют результаты опросы cервиса корпоративного медицинского обслуживания BestDoctor, передает РБК.

В опросе поучаствовали 1900 работающих россиян. Порядка 62% из них назвали себя выгоревшими, а 72% из них понимают причину выгорания. Так, 49% назвали причиной слишком большое количество задач, еще 31% отметили однообразие работы. Каждый четвертый россиянин заявил об отсутствии карьерных перспектив и невозможности влиять на результаты компании.

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