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Две трети россиян назвали себя эмоционально выгоревшими на работе

Общество
Две трети россиян назвали себя эмоционально выгоревшими на работе
Федеральное агентство новостей

Москва, 10 января. Большинство россиян считают причинами выгорания на работе проблемы со сном, хроническую усталость и тревожность.

Две трети россиян признали наличие у себя состояния выгорания на работе. Такие работники вдвое реже занимаются спортом, хуже питаются, а также имеют хроническую усталость и проблемы со сном. Об этом свидетельствуют результаты опросы cервиса корпоративного медицинского обслуживания BestDoctor, передает РБК.

В опросе поучаствовали 1900 работающих россиян. Порядка 62% из них назвали себя выгоревшими, а 72% из них понимают причину выгорания. Так, 49% назвали причиной слишком большое количество задач, еще 31% отметили однообразие работы. Каждый четвертый россиянин заявил об отсутствии карьерных перспектив и невозможности влиять на результаты компании.

Ранее преподаватель Московского института психоанализа Владимир Шляпников дал рекомендации, которые помогут быстро адаптироваться в офисе после длительных новогодних праздников. Специалист посоветовал возвращаться в привычному образу жизни постепенно.

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работа усталость выгорание
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