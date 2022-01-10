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Церемония прощания с погибшим в беспорядках 19-летним курсантом прошла в Актау

  /   Обновлено: 10 января 2022 04:44
Общество
Церемония прощания с погибшим в беспорядках 19-летним курсантом прошла в Актау
Prt Scr youtube.com  /  Bihar Hour

Алма-Ата, 10 января. В Актау простились с погибшим во время беспорядков в Алма-Аты курсантом Академии Пограничной службы КНБ Мейирханом Битимом.

Погибшему было всего 19 лет. Молодого человека наградят орденом «Айбын» ІІІ степени посмертно. Об этом уже распорядился глава государства.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также наградил за отвагу и самоотверженность при исполнении долга 16 погибших казахстанских правоохранителей и военных. Политик выступил перед народом и выразил благодарность странам ОДКБ за поддержку.

Массовые беспорядки охватили Казахстан в начале года. Жители начали протестовать против резкого повышения цен на газ. На территории государства объявили чрезвычайное положение, была начата антитеррористическая операция.

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Казахстан церемония погибший
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