Церемония прощания с погибшим в беспорядках 19-летним курсантом прошла в Актау

Алма-Ата, 10 января. В Актау простились с погибшим во время беспорядков в Алма-Аты курсантом Академии Пограничной службы КНБ Мейирханом Битимом.

Погибшему было всего 19 лет. Молодого человека наградят орденом «Айбын» ІІІ степени посмертно. Об этом уже распорядился глава государства.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также наградил за отвагу и самоотверженность при исполнении долга 16 погибших казахстанских правоохранителей и военных. Политик выступил перед народом и выразил благодарность странам ОДКБ за поддержку.

Массовые беспорядки охватили Казахстан в начале года. Жители начали протестовать против резкого повышения цен на газ. На территории государства объявили чрезвычайное положение, была начата антитеррористическая операция.