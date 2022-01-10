Власти Казахстана установили четыре блокпоста на въезд в город Атырау после беспорядков

Атырау, 10 января. Правительство казахстанского города Атырау, который пострадал во время массовых беспорядков, установило четыре блокпоста. Соответствующей информацией поделился пресс-центр администрации Атырауской области.

Областная администрации сообщила, что из-за проведения на территории Атырауской области антитеррористической миссии введены ограничение на передвижение транспорта по региону. В данный момент четыре блокпоста и девять мобильных групп функционируют на въездах в областной центр.

По словам местного акимата, в режиме усиленных мер безопасности функционирует и Атырауский международный аэропорт. Всем пассажирам приходится проходить тщательную проверку, передает правительственный Telegram-канал.

Министерство иностранных дел Казахстана недавно заявило, что в числе участников беспорядков могли быть радикальные исламисты, у которых есть опыт участия в боевых действиях в горячих точках.