Посол Антонов призвал демократические силы мира на помощь Казахстану

Москва, 10 января. Все демократические силы в мире должны помочь властям Казахстана оправиться от недавних потрясений, а не усугублять ситуацию в стране еще больше, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Нужно прийти на помощь охваченной протестами стране, а не пытаться «расшатать» ситуацию, считает дипломат. Заявление посла опубликовано на странице российской дипмиссии в Facebook.

«Сегодня всем демократическим силам в мире необходимо помогать правительству Казахстана оправиться от нынешнего потрясения, а не пытаться еще больше расшатать ситуацию», — сказал Антонов.

Беспорядки в стране начались в первых числах января из-за резкого скачка цен на топливо. В связи с протестами президент страны Касым-Жомарт Токаев принял решение распустить правительство.

В ходе протестов был захвачен аэропорт Алма-Аты, по всей республике объявили чрезвычайное положение и начали антитеррористическую операцию. Видео с последствиями погромов в казахстанском городе Алма-Ата тиражировалось в Сети.