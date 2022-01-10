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Пользователи «ВКонтакте» осудили Зеленского за призыв США ввести санкции против «СП-2»

  /   Обновлено: 10 января 2022 04:37
Политика
Пользователи «ВКонтакте» осудили Зеленского за призыв США ввести санкции против «СП-2»
Федеральное агентство новостей

Москва, 10 января. Президент Украины Владимир Зеленский призвал сенаторов из США поддержать законопроект о санкциях против «Северного потока — 2», что спровоцировало бурное обсуждение в соцсетях.

Обращение украинского лидера к американским политикам не понравилась россиянам. Они высказали критику через «ВКонтакте».

«Зеленский решил напомнить об Украине, потому что события в Казахстане обнажили полную бессмысленность его существования», — указывает Андрей В.

Марина П. считает, что Зеленский страдает от фобии относительно газопровода. Он постоянно повторяет одно и то же. Раз уж Украина осталась без газа, то и Россия не должна на нем зарабатывать.

«Зеленский — совсем дурачок! Никто из западных стран не хочет мерзнуть из-за тупых амбиций Украины! Давно пора уже было понять!» — считает Alex O.

Татьяна К. уверена, что все крупные государства потеряли интерес к Украине. Заявления властей не слышит ни Запад, ни Восток.

Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов рассказал, что законопроект об олигархах не только не принесет какой-либо реальной помощи стране, но и, напротив, может сделать жизнь в ней еще хуже. Эксперт отмечает, что в мировой практике не принято бороться с крупным национальным капиталом.

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санкции украина зеленский Северный поток — 2
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