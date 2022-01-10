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Казахстан расследует причины протестов и представит итоги мировому сообществу

Происшествия
Казахстан расследует причины протестов и представит итоги мировому сообществу
Prt Scr youtube.com  /  Bihar Hour

Нур-Султан, 10 января. Казахстанские правоохранители будут расследовать причины массовых протестов в республике.

Итоги расследования будут представлены мировому сообществу. Об этом сообщило министерство иностранных дел Казахстана в Telegram-канале.

«Правоохранительным органам поручено провести масштабное расследование о причинах сложившейся ситуации, результаты которого будут предоставлены международному сообществу», — приводит RT текст сообщения.

Ранее в ведомстве заявили, что среди участников массовых беспорядков на территории Казахстана, по предварительной информации, есть радикальные исламисты, у которых есть боевой опыт в горячих точках. Глава министерства внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев недавно заявил, что ситуация на территории всех регионов республики остается стабильной.

Массовые протесты вспыхнули в Казахстане в первые дни нового 2022 года. Протестующие выступают против двукратного повышения стоимости сжиженного нефтяного газа.

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Казахстан расследование протесты
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