Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 января 05:00
04:44
Общество
Церемония прощания с погибшим в беспорядках 19-летним курсантом прошла в Актау
04:41
Происшествия
Власти Казахстана установили четыре блокпоста на въезд в город Атырау после беспорядков
04:38
Политика
Посол Антонов призвал демократические силы мира на помощь Казахстану
04:37
Политика
Пользователи «ВКонтакте» осудили Зеленского за призыв США ввести санкции против «СП-2»
04:37
Происшествия
Казахстан расследует причины протестов и представит итоги мировому сообществу
04:20
Общество
Диетолог Панкова посоветовала ходить по сугробам для снижения веса
04:18
Общество
Дистанционное обучение привело к проблемам со спиной у детей
04:11
Общество
Диетолог Коновалова посоветовала есть жирную рыбу для сохранения кожи зимой
04:06
Общество
Новый Pathfinder и рестайлинговую Lada Vesta предложат россиянам в 2022 году
04:02
Общество
Посол Денисов рассказал о перспективах возвращения российских студентов в Китай
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Новый Pathfinder и рестайлинговую Lada Vesta предложат россиянам в 2022 году

Общество
Новый Pathfinder и рестайлинговую Lada Vesta предложат россиянам в 2022 году
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 10 января. Более 30 новых автомобильных новинок выведут дилеры и производители на российский рынок в 2022 году.

Одной из наиболее важных премьер станет рестайлинговая Lada Vesta. Модели освежат дизайн, добавят светодиоды в фары, индикатор слепых зон, бесключевой доступ и вертикальный планшет информационно-развлекательного комплекса. Марка Renault в этом году может представить «Логан» нового поколения, а Opel вернет Astra, сообщают «Известия».

В сегменте SUV в первом полугодии появится Kia Sportage пятого поколения. Новый Pathfinder пополнит модельный ряд Nissan, Jeep готовит к выходу пятое поколение Grand Cherokee и Wrangler 2022 модельного года.

Китайский бренд Exeed предложит модель LX, Haval представит в России кроссовер Dargo. В первом квартале начнутся продажи большого кроссовера Changan Uni-K. Во второй половине года Geely обещает полноразмерный флагманский KX11.

В премиум-сегменте к дилерам в начале года приедет внедорожник Lexus LX четвертого поколения, позже в дилерские салоны привезут Lexus NX второй генерации. В первой половине года в продажу поступит Infiniti QX60 нового поколения. Выйдет на российский рынок и внедорожник Infiniti QX80 2022 модельного года.

Ранее сообщалось, что китайские компании намерены представить на российском рынке 19 новых машин в 2022 году. Продажи некоторых из этих автомобилей планировали начать в минувшем году, однако затем решили перенести дебют в РФ на более поздний срок.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Новый Pathfinder и рестайлинговую Lada Vesta предложат россиянам в 2022 году
автомобили lada авторынок
Комментировать