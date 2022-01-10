Новый Pathfinder и рестайлинговую Lada Vesta предложат россиянам в 2022 году

Москва, 10 января. Более 30 новых автомобильных новинок выведут дилеры и производители на российский рынок в 2022 году.

Одной из наиболее важных премьер станет рестайлинговая Lada Vesta. Модели освежат дизайн, добавят светодиоды в фары, индикатор слепых зон, бесключевой доступ и вертикальный планшет информационно-развлекательного комплекса. Марка Renault в этом году может представить «Логан» нового поколения, а Opel вернет Astra, сообщают «Известия».

В сегменте SUV в первом полугодии появится Kia Sportage пятого поколения. Новый Pathfinder пополнит модельный ряд Nissan, Jeep готовит к выходу пятое поколение Grand Cherokee и Wrangler 2022 модельного года.

Китайский бренд Exeed предложит модель LX, Haval представит в России кроссовер Dargo. В первом квартале начнутся продажи большого кроссовера Changan Uni-K. Во второй половине года Geely обещает полноразмерный флагманский KX11.

В премиум-сегменте к дилерам в начале года приедет внедорожник Lexus LX четвертого поколения, позже в дилерские салоны привезут Lexus NX второй генерации. В первой половине года в продажу поступит Infiniti QX60 нового поколения. Выйдет на российский рынок и внедорожник Infiniti QX80 2022 модельного года.

Ранее сообщалось, что китайские компании намерены представить на российском рынке 19 новых машин в 2022 году. Продажи некоторых из этих автомобилей планировали начать в минувшем году, однако затем решили перенести дебют в РФ на более поздний срок.