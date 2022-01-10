Посол Денисов рассказал о перспективах возвращения российских студентов в Китай

Москва, 10 января. Российские студенты смогут постепенно вернуться на обучение в Китай. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Андрей Денисов.

Дипломат уточнил, что российская сторона договорилась с Министерством образования КНР при поддержке китайского МИД о возвращении студентов в страну по мере прохождения всех тестирований. По словам Денисова, консульские службы РФ начинают выдавать визы обучающимся для въезда в Поднебесную, однако сейчас этот процесс в начале пути, передают «Известия».

Он отметил, что до пандемии коронавируса в КНР учились около 14–15 тыс. российских студентов, тогда как в данный момент там находятся всего лишь 1670 человек. При этом ими являются те, кто не уехал на зимние каникулы оттуда в 2020 году.

Ранее стало известно, что студент из Анголы Алешандре Эдмон стал новым иподиаконом Свято-Симеоновского кафедрального собора в Челябинске. Об этом сообщил представитель епархии Алексей Ермолюк.