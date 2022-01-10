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Автоэксперт Васильев посоветовал двигаться по заснеженной колее с запасом скорости

Общество
Автоэксперт Васильев посоветовал двигаться по заснеженной колее с запасом скорости
10.mchs.gov.ru

Москва, 10 января. Зимой на заснеженной колее любые маневры могут стать опасными, поэтому двигаться по ней необходимо очень осторожно. Об этом рассказал автоэксперт Егор Васильев.

На заснеженных покрытиях присутствует колейность, а коэффициент сцепления колес с поверхностью может очень сильно отличаться. Эксперт отметил в беседе с «Прайм», что в таком случае машина будет крайне медленно реагировать на команды водителя, а также медленно переходить к обычному состоянию.

«Так что на заснеженных покрытиях двигаться необходимо осторожнее, с запасом по скорости и расстоянию, а также стараться учитывать особенности рельефа дорожного полотна», — подчеркнул Васильев.

Ранее директор по сервису одного из подразделений группы «Авилон» Павел Сидоров рассказал, как правильно обращаться с аккумулятором транспортного средства в мороз.

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