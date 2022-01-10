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Журнал National Interest определил бесполезных для НАТО участников Альянса

  /   Обновлено: 10 января 2022 03:28
Политика
Журнал National Interest определил бесполезных для НАТО участников Альянса
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 10 января. Некоторые государства, входящие в состав Североатлантического альянса, бесполезны для НАТО. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер.

Он подчеркнул, что к ним относятся маленькие и слабые государства. По словам Карпентера, такие страны являются иждивенцами. К ним он отнес Албанию, Словению, Черногорию, а также Северную Македонию. Об этом научный сотрудник Института Катона рассказал в статье для журнала National Interest.

«Слишком часто союзники США — маленькие, слабые, часто бесполезные в военном отношении иждивенцы», — отметил Карпентер.

При этом политика американского правительства, считает он, схожа с пользователем социальной сети Facebook, неизбирательно добавляющим людей в список друзей. По мнению Карпентера, разница заключается лишь в том, что друзья из Сети не могут втянуть Вашингтон в конфликты и войны, которые ему не нужны.

Бывший генеральный секретарь НАТО Расмуссен ранее призвал принять Украину и Грузию в ряды Альянса. По его словам, руководство блока должно выполнить свое обещание, данное еще в 2008 году.

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