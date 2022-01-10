Экс-глава Минобороны Украины призвал отказаться от мыслей о «возвращении» Крыма

Киев, 10 января. Властям и президенту Украины Владимиру Зеленскому следует отказаться от мыслей о возвращении Донбасса и Крыма, заявил в эфире телеканала «Украина 24» экс-глава Минобороны страны Анатолий Гриценко.

В Донбассе царит «русский дух», отметил бывший министр. Гриценко подчеркнул, что согласно опросам, более 80% населения региона «хотят в Россию». От идеи «возвращения» Крыма Зеленскому также лучше отказаться, отметил министр.

«Нам пора признать, что Крым в ближайшие десятилетия не вернется. Зеленскому надо признать для себя, что за его каденцию невозможно вернуть Крым, и больше не морочить себе голову», — заявил Гриценко.

Ранее подразделения украинской военной разведки провели учения со стрельбами и отработкой тактики захвата «вражеского объекта» вблизи границы с Крымом. Бойцы ВСУ тренировались «давать отпор врагу» на близкой дистанции и отработали захват неприятельского объекта с важными документами, сообщило командование объединенных сил украинской армии.