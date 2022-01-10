Миротворческие силы ОДКБ покинут Казахстан после стабилизации

Нур-Султан, 10 января. Коллективные миротворческие силы ОДКБ при первом обращении казахстанской стороны покинут республику после стабилизации ситуации.

Миротворцы ОДКБ будут находиться в Казахстане временно. Об этом говорится в заявлении МИД республики, опубликованном в Telegram-канале.

«Миротворческие силы ОДКБ будут находиться в Казахстане временно и покинут страну после стабилизации ситуации при первом обращении казахстанской стороны», — сказано в заявлении ведомства.

Ранее МИД Казахстана сообщил, что сотрудники правоохранительных органов и вооруженных сил страны во время массовых беспорядков противостоят не «мирным протестующим», а террористам. В дипломатическом ведомстве республики также отметили, что правоохранители намерены провести масштабное расследование причин, которые привели к беспорядкам.