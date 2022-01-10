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Более 60 человек пострадали во время беспорядков в Атырауской области Казахстана

Происшествия
Более 60 человек пострадали во время беспорядков в Атырауской области Казахстана
Федеральное агентство новостей

Нур-Султан, 10 января. Более 60 человек, в том числе 42 военнослужащих, пострадали в ходе беспорядков в Атырауской области Казахстана и обратились за медицинской помощью, заявил главврач областной больницы Ербол Имангалиев.

С ранениями и травмами в Атыраускую областную больницу, по последним данным, обратились 62 человека, отметил Имангалиев. Семерых пострадавших госпитализировали, уточнил врач.

«Из общего числа пострадавших 42 человека — это военнослужащие. В настоящее время состояние у пятерых находящихся в больнице стабильное, у двоих сотрудников правоохранительных органов — средней тяжести», — цитирует Имангалиева Telegram-канал, публикующий официальную информацию о ситуации в Казахстане.

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов уже посетил медучреждение и навестил пострадавших в ходе беспорядков сотрудников полиции. Об этом пишет RT.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил за отвагу и самоотверженность при исполнении долга 16 погибших казахстанских правоохранителей и военных. В обращении к народу он также поблагодарил страны Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за поддержку.

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