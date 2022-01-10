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Путину своевременно доложат о результатах российско-американской встречи

Политика
Путину своевременно доложат о результатах российско-американской встречи
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 10 января. Российского лидера Владимира Путина своевременно оповестят об итогах первой встречи России и США по гарантиям безопасности в Женеве.

Предварительная встреча состоялась вечером 9 января. Путин будет проинформирован об итогах дискуссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Президенту будет доложено своевременно», — сказал он.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предварительная часть переговоров Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности в Женеве оказалась потрясающей. Однако разговор оказался сложным. Предварительная часть переговоров прошла в формате ужина, ее длительность составила более двух часов. Основная часть состоится в понедельник в закрытом формате.

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