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Пользователи Twitter недовольны борьбой с COVID-19 в Британии

  /   Обновлено: 10 января 2022 03:03
Общество
Пользователи Twitter недовольны борьбой с COVID-19 в Британии
ФБА «Экономика сегодня»

Лондон, 10 января. После новогодних каникул в Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии ужесточили коронавирусные ограничения, в то время как в Англии власти не пошли на этот шаг, что спровоцировало бурную реакцию в соцсетях.

Профессор психологии университета Суонси Саймон Уильямс отметил, что отсутствие единого подхода к борьбе с COVID-19 в Соединенном Королевстве ведет к усталости и неопределенности. Британцы согласились с этим утверждением.

«Англия идет не в ногу с остальными, что приводит к путанице людей из Англии, которые пересекают границы», — прокомментировал @rickokippling.

Один из пользователей считает, что Англии не стоит выделяться среди остальных стран Британии. По его мнению, она должна присоединиться и к остальной Европе.

«Я думаю, на этот момент люди полностью отказались от любых правил и просто делают так, как они считают, будет лучше для них и их близких», — предположил @Marandaheath4.

Читатель @TheReverendNess обвинил в проблемах с ограничениями правительство. Он считает, что оно принимает противоречивые решения и допускает дезинформацию, которая и утомляет.

Ранее британцы посредством Twitter высмеяли правительство Британии из-за скандалов. В ходе пресс-конференции премьер-министр страны Борис Джонсон вступил в перепалку с представителем лейбористов Анджелой Рэйнер.

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