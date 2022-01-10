Эндрю Гарфилду нравилось скрывать свою роль в «Человеке-пауке — 3»

Лос-Анджелес, 10 января. Голливудский актер Эндрю Гарфилд рассказал, что ему нравилось врать фанатам во время своих интервью о том, что он не будет сниматься в кинокомиксе «Человек-паук: Нет пути домой».

Третья часть об известном супергерое стартовала в прокате в середине декабря 2021 года и собрала восторженные отзывы фанатов. Еще на стадии съемочного процесса было известно, что в триквеле появятся многие персонажи из предыдущих фильмов, в которых главные роли исполняли Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд. Об этом пишет портал ScreenRant.

В недавнем интервью звезда дилогии «Новый Человек-паук» объяснил, почему он врал фанатам о том, что ему досталась роль в триквеле с Томом Холландом в главной роли. Артист до последнего момента скрывал свое участие в съемках кинокомикса.

Кадр из фильма «Человек-Паук: нет пути домой» /

«Это был стресс, я не собираюсь лгать. Это было довольно напряженно, но и странно приятно. Это было похоже на массовую игру в "Оборотня", в которую я играл с журналистами и фанатами, и это было очень весело», — отметил Эндрю.

Он добавил, что порой удивлялся сам себе, ведь он ненавидит и не умеет врать. Однако он продолжал скрывать свою роль, поскольку воспринимал это все как игру. Он поставил себя на место фаната и понял, что не хотел бы заранее знать, что другие версии Человека-паука появятся в фильме.

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