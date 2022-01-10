Неисправный электрообогреватель стал причиной смертельного пожара в Бронксе

Нью-Йорк, 10 января. Причиной одного из самых крупных пожаров в Бронксе, который унес жизни 19 людей, стал неисправный электрообогреватель. Об этом сообщил шеф пожарного управления Нью-Йорка Дэниэл Найгро.

По его словам, дверь в квартиру, в которой началось возгорание, была открыта, в результате чего дым распространился по жилому зданию. Спасатели присвоили этому пожару пятую категорию, которая является максимальной.

«Этот пожар начался в квартире, в спальне из-за неисправного электрообогревателя. Таким образом, мы имеем колоссальную потерю жизней», — отметил Найгро.

Ранее стало известно, что при пожаре в Бронксе погибли 19 человек, в том числе девять детей. Жизнь 32 двух остается под угрозой.