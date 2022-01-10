Экономист Широв: события в Казахстане не повлияют на российский рубль

Москва, 10 января. Ситуация, сложившаяся в Казахстане на фоне массовых протестов, не должна оказывать в дальнейшем серьезного влияния на российскую экономику. Об этом заявил глава Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

В связи с эскалацией ситуации в Казахстане курс доллара 5–6 января на Мосбирже обновлял локальные максимумы с апреля, перейдя порог в 77 рублей, а евро превысил 87 рублей впервые с августа. Однако после ввода в страну миротворцев ОДКБ валютные курсы заметно скорректировались: до 75,7 и 86 рублей соответственно.

По словам Широва, после стабилизации обстановки в республике отрицательное влияние для рубля было снижено. Он считает, что на российскую валюту большее воздействие будут иметь итоги переговоров Москвы и Вашингтона в Женеве.

Ранее эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал о влиянии штамма «Омикрон» коронавируса на российский рубль. По его мнению, оно будет иметь отрицательный характер.