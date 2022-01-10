Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 января 03:29
03:28
Политика
Журнал National Interest определил бесполезных для НАТО участников Альянса
03:25
Политика
Экс-глава Минобороны Украины призвал отказаться от мыслей о «возвращении» Крыма
03:16
Происшествия
Миротворческие силы ОДКБ покинут Казахстан после стабилизации
03:05
Происшествия
Более 60 человек пострадали во время беспорядков в Атырауской области Казахстана
03:03
Политика
Путину своевременно доложат о результатах российско-американской встречи
03:03
Общество
Пользователи Twitter недовольны борьбой с COVID-19 в Британии
02:29
Шоу-бизнес
Эндрю Гарфилду нравилось скрывать свою роль в «Человеке-пауке — 3»
02:26
Происшествия
Неисправный электрообогреватель стал причиной смертельного пожара в Бронксе
02:26
Общество
Терапевт Нуржахан заявила о снижении риска инсульта в случае замены лифта на лестницу
02:23
Экономика
Экономист Широв: события в Казахстане не повлияют на российский рубль
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Экономист Широв: события в Казахстане не повлияют на российский рубль

  /   Обновлено: 10 января 2022 02:23
Экономика
Экономист Широв: события в Казахстане не повлияют на российский рубль
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 10 января. Ситуация, сложившаяся в Казахстане на фоне массовых протестов, не должна оказывать в дальнейшем серьезного влияния на российскую экономику. Об этом заявил глава Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

В связи с эскалацией ситуации в Казахстане курс доллара 5–6 января на Мосбирже обновлял локальные максимумы с апреля, перейдя порог в 77 рублей, а евро превысил 87 рублей впервые с августа. Однако после ввода в страну миротворцев ОДКБ валютные курсы заметно скорректировались: до 75,7 и 86 рублей соответственно.

По словам Широва, после стабилизации обстановки в республике отрицательное влияние для рубля было снижено. Он считает, что на российскую валюту большее воздействие будут иметь итоги переговоров Москвы и Вашингтона в Женеве.

Ранее эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал о влиянии штамма «Омикрон» коронавируса на российский рубль. По его мнению, оно будет иметь отрицательный характер.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Экономист Широв: события в Казахстане не повлияют на российский рубль
Казахстан российский рубль Экономист Широв
Комментировать