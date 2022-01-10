Школьные каникулы продлили в Павлодарской области Казахстана из-за режима ЧП

Павлодар, 10 января. Функционирование детсадов власти приостановили на территории Павлодарской области Казахстана из-за введения режима чрезвычайного положения. Соответствующей информацией поделилось областное управление образования.

Зимние каникулы для школьников с 1 по 11 класс правительство продлило до 17 января. Для студентов колледжей — до 24 января. Причина этого заключается во введении режима чрезвычайного положения. Информация об этом приводится в публикации правительственного Telegram-канала.

Сообщается, что функционирование детсадов, секций и кружков правительство также приостановило. Недавно власти Павлодарской области также сообщили, что обстановка на территории населенных пунктов региона находится под контролем.

Массовые волнения в Казахстане начались после увеличения стоимости сжиженного газа. Однако вскоре митинги переросли в беспорядки.

В МИД Казахстана недавно сообщили, что среди участников беспорядков могут быть радикальные исламисты, получившие боевой опыт в горячих точках.