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Певица Ферги одобрила брак бывшего мужа

Шоу-бизнес
Певица Ферги одобрила брак бывшего мужа
wikimedia.org  /  Jørund F Pedersen / CC-BY-SA-3.0

Лос-Анджелес, 10 января. Голливудский актер Джош Дюамель вновь обручился, чем похвастался в соцсетях. Его бывшая супруга и известная певица Ферги одобрила этот союз.

Звезда фильмов «Трансформеры» и «Тихая гавань» и участница музыкальной группы Black Eyes Peace расстались пят лет назад. Теперь, похоже, артист вновь решил связать себя узами брака. Его новой избранницей стала телеведущая и фотомодель Одра Мари.

Актер опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой показал листок бумаги с надписью: «Одра Дайан Мари, ты выйдешь за меня замуж?». Победительница конкурса «Мисс Северная Дакота» ответила согласием.

«Включено! Она нашла сообщение в бутылке, которую выбросило на берег, и сказала "ДА"!» — подписал Джош пост.

Поклонники активно оценили публикацию актера. Они поздравили пару с помолвкой. Среди комментаторов оказалась и бывшая жена Дюамеля, которая положительно оценила новость.

«Поздравляю!» — написала Ферги.

Ранее голливудский актер Брэд Питт рассказал, что считает себя настоящим сердцеедом. Однако сам артист, судя по всему, не намерен снова вступать в брак.

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музыка кино помолвка ферги джош дюамель
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