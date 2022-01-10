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Супруга Дмитрия Шепелева показала в Instagram редкое фото совместного сына

  /   Обновлено: 10 января 2022 01:43
Шоу-бизнес
Супруга Дмитрия Шепелева показала в Instagram редкое фото совместного сына
instagram.com  /  @dmitryshepelev

Москва, 10 января. Дизайнер Екатерина Тулупова опубликовала в instagram фото сына, рожденного от телеведущего Дмитрия Шепелева.

Лицо малыша впервые видно на снимке. Шепелев и Тулупова предпочитают не распространяться о личной жизни, особенно после смерти бывшей возлюбленной телеведущего — Жанны Фриске. На протяжении восьми лет Шепелев скрывал от посторонних глаз сына Платона, рожденного от покойной артистки. Показать ребенка поклонникам он решился лишь прошлым летом.

Теперь и дизайнер разместила трогательный снимок подросшего ребенка. Малыш на кадре прижимается к окну и с интересом смотрит на улицу. Молодая мать кратко подписала фото: «Сын».

Поклонники в комментариях умилились трогательным снимком. Они сравнили фото с рождественской открыткой.

Шепелев и Тулупова воспитывают совместного сына по имени Тихон. Пара не публиковала в соцсетях фотографии наследника, однако недавно все изменилось.

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Все новости / Шоу-бизнес / Супруга Дмитрия Шепелева показала в Instagram редкое фото совместного сына
instagram шепелев тулупова
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