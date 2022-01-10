Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 января 01:59
01:55
Общество
Адвокат Ремесло пожаловался на заносы и ДТП из-за плохо убранных дорог в Петербурге
01:43
Шоу-бизнес
Певица Ферги одобрила брак бывшего мужа
01:43
Шоу-бизнес
Супруга Дмитрия Шепелева показала в Instagram редкое фото совместного сына
01:41
Шоу-бизнес
В Сети появились фото со съемок «Бэтмена» Мэтта Ривза
01:20
Экономика
Финансист Кричевский рассказал об отрицательном влиянии омикрон-штамма на курс рубля
01:05
Политика
Депутат Шхагошев заявил о страхе США перед интеграцией России со странами СНГ
01:03
Политика
Рябков спрогнозировал предстоящий диалог России и США после предварительной части
00:49
Экономика
Глава Национального рейтингового агентства прогнозирует рост ключевой ставки до 10,5%
00:46
Политика
Посол Денисов не исключил подписание ряда документов во время визита Путина в Пекин
00:43
Политика
МИД Казахстана: среди мародеров могут быть радикальные исламисты с боевым опытом
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

В Сети появились фото со съемок «Бэтмена» Мэтта Ривза

  /   Обновлено: 10 января 2022 01:41
Шоу-бизнес
В Сети появились фото со съемок «Бэтмена» Мэтта Ривза
Кадр из фильма «Бэтмен»

Лос-Анджелес, 10 января. В Сети появились закулисные фотографии со съемок кинокомикса «Бэтмен», режиссером которого выступает Мэтт Ривз.

Роль известного супергероя в последние десятилетия исполняли многие актеры, от Майкла Китона до Бена Аффлека. Последний, к слову, должен был стать постановщиком последней экранизации комиксов, но отказался от этой работы по множеству причин. Об этом пишет портал ScreenRant.

Кинолента с Робертом Паттинсоном в главной роли уже дважды переносилась в прокате из-за коронавирусной пандемии. Съемочный процесс проводился с января 2020 года по март 2021. В Сеть попали кадры, на которых показывается, как Мэтт Ривз руководит командой на площадке.

Фильм стартует в прокате в марте 2022 года. Главные роли в нем исполнят Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Джеффри Райт, Пол Дано, Джон Туртурро и Колин Фаррелл.

Ранее стало известно, что кинокомпания Disney планирует выдвигать кинококомикс «Шан-Чи и легенда десяти колец» на премию «Оскар». Картина будет представлена во всех возможных номинациях.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / В Сети появились фото со съемок «Бэтмена» Мэтта Ривза
кино dc бэтмен dceu
Комментировать