В Сети появились фото со съемок «Бэтмена» Мэтта Ривза

Лос-Анджелес, 10 января. В Сети появились закулисные фотографии со съемок кинокомикса «Бэтмен», режиссером которого выступает Мэтт Ривз.

Роль известного супергероя в последние десятилетия исполняли многие актеры, от Майкла Китона до Бена Аффлека. Последний, к слову, должен был стать постановщиком последней экранизации комиксов, но отказался от этой работы по множеству причин. Об этом пишет портал ScreenRant.

Кинолента с Робертом Паттинсоном в главной роли уже дважды переносилась в прокате из-за коронавирусной пандемии. Съемочный процесс проводился с января 2020 года по март 2021. В Сеть попали кадры, на которых показывается, как Мэтт Ривз руководит командой на площадке.

Фильм стартует в прокате в марте 2022 года. Главные роли в нем исполнят Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Джеффри Райт, Пол Дано, Джон Туртурро и Колин Фаррелл.

Ранее стало известно, что кинокомпания Disney планирует выдвигать кинококомикс «Шан-Чи и легенда десяти колец» на премию «Оскар». Картина будет представлена во всех возможных номинациях.