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Финансист Кричевский рассказал об отрицательном влиянии омикрон-штамма на курс рубля

  /   Обновлено: 10 января 2022 01:20
Экономика
Финансист Кричевский рассказал об отрицательном влиянии омикрон-штамма на курс рубля
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 10 января. Штамм «Омикрон» коронавируса может отрицательно повлиять на курс рубля. Об этом сообщил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Финансист заявил, что стремительное распространение омикрон-штамма уже привело к локдауну в некоторых странах. Он также отметил, что страны Евросоюза могут ввести жесткие ограничения уже с понедельника.

«73% заражений в США связаны с "Омикроном", поэтому и там могут последовать новые ограничения. Это негативно отразится на настроениях инвесторов относительно рисковых активов, к которым относится рубль», — подчеркнул Кричевский.

По словам эксперта, если штамм коронавируса будет также быстро распространяться, и многие страны, действительно, введут карантин, то рубль может просесть до 76–77 за доллар, и 87–88 за евро.

Ранее стало известно, что по оценке американского банка Goldman Sachs российский рубль оказался в числе перспективных валют.

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локдаун российский рубль омикрон
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