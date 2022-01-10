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Депутат Шхагошев заявил о страхе США перед интеграцией России со странами СНГ

Политика
Депутат Шхагошев заявил о страхе США перед интеграцией России со странами СНГ
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 10 января. США боятся интеграции России с другими государствами и усиления влияния на страны СНГ, заявили в Госдуме.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Москва «стремится» восстановит порядок вещей, который существовал при СССР. Он назвал это неприемлемым в США, передает РИА Новости.

«Интеграция с каждым годом между странами усугубляется, и США этого боятся. Эта интеграция абсолютно адекватная, объективная и реалистичная с точки зрения практичной жизни — и культурной, и политической, и оборонительной», — прокомментировал слова Блинкена член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

Он добавил, что влияние Москвы на страны СНГ будет усиливаться. Однако это влияние будет в хорошем смысле. Шхагошев уточнил, что США начнут терять влияние к странам бывшего СССР.

«Что касается США и их озабоченности, непосредственно Блинкена, и что это недопустимо — они с каждым днем будут терять влияние к странам бывшего Советского Союза, без всякого сомнения», — заявил депутат.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков оценил возможность достижения договоренностей Москвы с Вашингтоном на переговорах в Женеве. Рябков уточнил, что шансы договоренностей есть.

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