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Рябков спрогнозировал предстоящий диалог России и США после предварительной части

  /   Обновлено: 10 января 2022 01:03
Политика
Рябков спрогнозировал предстоящий диалог России и США после предварительной части
ФБА «Экономика сегодня»  /  Герман Парло

Женева, 10 января. Участники переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США не будут тратить время зря на основной части дискуссии.

Предварительная часть переговоров оказалась сложной. Об этом рассказал заместитель главы МИД России Сергей Рябков, комментируя предварительную часть переговоров России и США.

«Разговор был сложный, но деловой, мы погрузились в материю предстоящих дел, я думаю, что завтра мы не будем времени тратить. Я никогда теряю оптимизм, всегда (им) руководствуюсь», — заявил Рябков.

Беседа на тему гарантий безопасности между Москвой и Вашингтоном состоялась в воскресенье вечером. В понедельник пройдет основная часть. После начнется заседание Совета Россия — НАТО, а за ним — консультации в Вене.

Ранее Рябков указал на попытки НАТО перевести Россию на вторые роли в международной политике. Дипломат высказался на фоне предстоящих переговоров между РФ и США по гарантиям безопасности.

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переговоры рябков гарантии безопасности
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