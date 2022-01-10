Глава Национального рейтингового агентства прогнозирует рост ключевой ставки до 10,5%

Москва, 10 января. Среднегодовая инфляция в 2022 году снизится до 6%, а ключевая ставка достигнет своего пика в 10,5% летом. Об этом сообщила гендиректор Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет.

Специалист отметила, что в этих условиях ставки по вкладам приблизятся к 10%. По стандартным программам ипотеки станут двузначными, а полная стоимость потребкредитов по отдельным категориям выйдет за пределы 25%.

Курс рубля в то же время сохранится в диапазоне 73-76 рублей, полагает эксперт. Розенцвет предположила, что банковская деятельность будет претерпевать изменения в русле ESG-повестки. Так, для компаний, не соответствующих «зеленым» принципам, ставки будут выше на 0,5-1,5%.

Агентство прогнозирует, что инфляция в I квартале будет находиться около 7,7%. Также ожидается, что среднегодовая инфляция в следующем году окажется чуть выше 6%.

Инфляция в России в 2021 году, согласно предварительным данным, составила 8,39%. Об этом сообщила Федеральная служба государственной статистики.