Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 января 01:59
01:55
Общество
Адвокат Ремесло пожаловался на заносы и ДТП из-за плохо убранных дорог в Петербурге
01:43
Шоу-бизнес
Певица Ферги одобрила брак бывшего мужа
01:43
Шоу-бизнес
Супруга Дмитрия Шепелева показала в Instagram редкое фото совместного сына
01:41
Шоу-бизнес
В Сети появились фото со съемок «Бэтмена» Мэтта Ривза
01:20
Экономика
Финансист Кричевский рассказал об отрицательном влиянии омикрон-штамма на курс рубля
01:05
Политика
Депутат Шхагошев заявил о страхе США перед интеграцией России со странами СНГ
01:03
Политика
Рябков спрогнозировал предстоящий диалог России и США после предварительной части
00:49
Экономика
Глава Национального рейтингового агентства прогнозирует рост ключевой ставки до 10,5%
00:46
Политика
Посол Денисов не исключил подписание ряда документов во время визита Путина в Пекин
00:43
Политика
МИД Казахстана: среди мародеров могут быть радикальные исламисты с боевым опытом
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Глава Национального рейтингового агентства прогнозирует рост ключевой ставки до 10,5%

Экономика
Глава Национального рейтингового агентства прогнозирует рост ключевой ставки до 10,5%
pixabay.com  /  PD

Москва, 10 января. Среднегодовая инфляция в 2022 году снизится до 6%, а ключевая ставка достигнет своего пика в 10,5% летом. Об этом сообщила гендиректор Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет.

Специалист отметила, что в этих условиях ставки по вкладам приблизятся к 10%. По стандартным программам ипотеки станут двузначными, а полная стоимость потребкредитов по отдельным категориям выйдет за пределы 25%.

Курс рубля в то же время сохранится в диапазоне 73-76 рублей, полагает эксперт. Розенцвет предположила, что банковская деятельность будет претерпевать изменения в русле ESG-повестки. Так, для компаний, не соответствующих «зеленым» принципам, ставки будут выше на 0,5-1,5%.

Агентство прогнозирует, что инфляция в I квартале будет находиться около 7,7%. Также ожидается, что среднегодовая инфляция в следующем году окажется чуть выше 6%.

Инфляция в России в 2021 году, согласно предварительным данным, составила 8,39%. Об этом сообщила Федеральная служба государственной статистики.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Глава Национального рейтингового агентства прогнозирует рост ключевой ставки до 10,5%
ипотека кредиты ключевая ставка
Комментировать