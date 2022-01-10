Посол Денисов не исключил подписание ряда документов во время визита Путина в Пекин

Пекин, 10 января. Президент России Владимир Путин посетит церемонию открытия Олимпиады в Пекине и встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил посол РФ в Китае Андрей Денисов.

Путин принял приглашение на церемонию открытия Олимпиады, отметил дипломат. В ходе визита в Китай глава государства «совместит полезное с приятным» и проведет переговоры с Си Цзиньпином.

«Это первая встреча китайского руководителя с иностранным лидером за два года — ведь это время председатель Си Цзиньпин никуда не выезжал. Да и для нашего лидера — это тоже лишь третий выезд за рубеж (после встречи с президентом США в Женеве и визита в Индию)», — сообщил в интервью газете «Известия» Денисов.

В 2014 году на открытии Олимпиады в Сочи Си Цзиньпин был главным гостем, поэтому предстоящий визит российского президента можно рассматривать как ответный, отметил дипломат.

По его словам, «это будет рабочая встреча», которая предусматривает «обычные атрибуты саммита на высшем уровне» в усеченном формате. В ходе визита будут подписаны «какие-то документы», заявил Денисов, не уточнив, о каких соглашениях идет речь.

Ранее сообщалось, что глава государства получил официальное приглашение на церемонию открытия зимней Олимпиады в Пекине. Но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о возможности поездки Путина в Пекин будет объявлено после согласования всех деталей.