Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 января 01:59
01:55
Общество
Адвокат Ремесло пожаловался на заносы и ДТП из-за плохо убранных дорог в Петербурге
01:43
Шоу-бизнес
Певица Ферги одобрила брак бывшего мужа
01:43
Шоу-бизнес
Супруга Дмитрия Шепелева показала в Instagram редкое фото совместного сына
01:41
Шоу-бизнес
В Сети появились фото со съемок «Бэтмена» Мэтта Ривза
01:20
Экономика
Финансист Кричевский рассказал об отрицательном влиянии омикрон-штамма на курс рубля
01:05
Политика
Депутат Шхагошев заявил о страхе США перед интеграцией России со странами СНГ
01:03
Политика
Рябков спрогнозировал предстоящий диалог России и США после предварительной части
00:49
Экономика
Глава Национального рейтингового агентства прогнозирует рост ключевой ставки до 10,5%
00:46
Политика
Посол Денисов не исключил подписание ряда документов во время визита Путина в Пекин
00:43
Политика
МИД Казахстана: среди мародеров могут быть радикальные исламисты с боевым опытом
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Посол Денисов не исключил подписание ряда документов во время визита Путина в Пекин

Политика
Посол Денисов не исключил подписание ряда документов во время визита Путина в Пекин
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Пекин, 10 января. Президент России Владимир Путин посетит церемонию открытия Олимпиады в Пекине и встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил посол РФ в Китае Андрей Денисов.

Путин принял приглашение на церемонию открытия Олимпиады, отметил дипломат. В ходе визита в Китай глава государства «совместит полезное с приятным» и проведет переговоры с Си Цзиньпином.

«Это первая встреча китайского руководителя с иностранным лидером за два года — ведь это время председатель Си Цзиньпин никуда не выезжал. Да и для нашего лидера — это тоже лишь третий выезд за рубеж (после встречи с президентом США в Женеве и визита в Индию)», — сообщил в интервью газете «Известия» Денисов.

В 2014 году на открытии Олимпиады в Сочи Си Цзиньпин был главным гостем, поэтому предстоящий визит российского президента можно рассматривать как ответный, отметил дипломат.

По его словам, «это будет рабочая встреча», которая предусматривает «обычные атрибуты саммита на высшем уровне» в усеченном формате. В ходе визита будут подписаны «какие-то документы», заявил Денисов, не уточнив, о каких соглашениях идет речь.

Ранее сообщалось, что глава государства получил официальное приглашение на церемонию открытия зимней Олимпиады в Пекине. Но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о возможности поездки Путина в Пекин будет объявлено после согласования всех деталей.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Посол Денисов не исключил подписание ряда документов во время визита Путина в Пекин
Си Цзиньпин путин китай олимпиада в пекине
Комментировать