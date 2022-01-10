Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 января 01:58
01:55
Общество
Адвокат Ремесло пожаловался на заносы и ДТП из-за плохо убранных дорог в Петербурге
01:43
Шоу-бизнес
Певица Ферги одобрила брак бывшего мужа
01:43
Шоу-бизнес
Супруга Дмитрия Шепелева показала в Instagram редкое фото совместного сына
01:41
Шоу-бизнес
В Сети появились фото со съемок «Бэтмена» Мэтта Ривза
01:20
Экономика
Финансист Кричевский рассказал об отрицательном влиянии омикрон-штамма на курс рубля
01:05
Политика
Депутат Шхагошев заявил о страхе США перед интеграцией России со странами СНГ
01:03
Политика
Рябков спрогнозировал предстоящий диалог России и США после предварительной части
00:49
Экономика
Глава Национального рейтингового агентства прогнозирует рост ключевой ставки до 10,5%
00:46
Политика
Посол Денисов не исключил подписание ряда документов во время визита Путина в Пекин
00:43
Политика
МИД Казахстана: среди мародеров могут быть радикальные исламисты с боевым опытом
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

МИД Казахстана: среди мародеров могут быть радикальные исламисты с боевым опытом

Политика
МИД Казахстана: среди мародеров могут быть радикальные исламисты с боевым опытом
Global Look Press  /  t.me/shot_shot

Нур-Султан, 10 января. Среди участников массовых беспорядков на территории Казахстана, по предварительной информации, есть радикальные исламисты, у которых есть боевой опыт в горячих точках. Об этом заявило министерство иностранных дел республики.

Глава министерства внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев недавно заявил, что ситуация на территории всех регионов республики остается стабильной. Ранее там проходили массовые беспорядки. По его словам, сотрудники правоохранительных органов продолжают контртеррористическую миссию.

Силовики также ранее задержали около 300 человек во время попытки покинуть Казахстан. Задержанные планировали пересечь границу в период с 6 по 7 января. Злоумышленники пытались покинуть страну на машинах и пешков. Во время осмотра у них нашли огнестрельное вооружение и украденные материальные ценности.

Вернуться назад
Все новости / Политика / МИД Казахстана: среди мародеров могут быть радикальные исламисты с боевым опытом
Казахстан террористы беспорядки исламисты
Комментировать