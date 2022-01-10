МИД Казахстана: среди мародеров могут быть радикальные исламисты с боевым опытом

Нур-Султан, 10 января. Среди участников массовых беспорядков на территории Казахстана, по предварительной информации, есть радикальные исламисты, у которых есть боевой опыт в горячих точках. Об этом заявило министерство иностранных дел республики.

Глава министерства внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев недавно заявил, что ситуация на территории всех регионов республики остается стабильной. Ранее там проходили массовые беспорядки. По его словам, сотрудники правоохранительных органов продолжают контртеррористическую миссию.

Силовики также ранее задержали около 300 человек во время попытки покинуть Казахстан. Задержанные планировали пересечь границу в период с 6 по 7 января. Злоумышленники пытались покинуть страну на машинах и пешков. Во время осмотра у них нашли огнестрельное вооружение и украденные материальные ценности.