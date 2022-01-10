Минэкономразвития разработало критерии соцпроектов для выпуска облигаций

Москва, 10 января. Критерии социальных проектов, которые необходимо соблюсти для привлечения денег на реализацию общественно значимых инициатив с помощью выпуска облигаций, были разработаны по заданию Минэкономразвития РФ.

Принятие документа о критериях соцпроектов способно в разы увеличить объем рынка социальных облигаций в России, передают «Известия». Разработанный план необходим для решения проблем целевых групп населения: малоимущих, безработных, пенсионеров, неполных, многодетных и молодых семей, детей-сирот, инвалидов и других.

Так, основными направлениями станут здравоохранение, образование, занятость, предпринимательство и самозанятость, доступное жилье, спорт, культура, искусство и туризм, доступная базовая инфраструктура (городская среда, транспорт, цифровизация), продовольственная безопасность и доступность продуктов, а также «иное». Под последним подразумевается благотворительность, помощь инвалидам и пенсионерам, детям-сиротам, бездомным.

Ранее в Банке России заявили, что прорабатывается вопрос создания специальных кредитных продуктов для самозанятых граждан и начинающих бизнесменов.