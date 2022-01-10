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МИД Казахстана: правоохранительные органы республики противостоят террористам

Политика
МИД Казахстана: правоохранительные органы республики противостоят террористам
ФБА «Экономика сегодня»

Нур-Султан, 10 января. Сотрудники правоохранительных органов и вооруженных сил Казахстана во время массовых беспорядков противостоят не «мирным протестующим», а террористам. Соответствующее заявление сделали представители МИД республики.

Как отметили ранее некоторые СМИ, участниками протестов в Казахстане якобы являются «мирные протестующие». В дипломатическом ведомстве страны также отметили, что правоохранители намерены провести масштабное расследование причин, которые привели к беспорядкам. Его итоги в скором времени будут представлены мировому сообществу.

Массовые беспорядки в Казахстане начались в первые дни этого года. Причиной для протестов послужило увеличение стоимости сжиженного газа, используемого для заправки автомобилей. В конечном итоге беспорядки переросли в столкновения с полицией, нападение на административные центры и мародерство. Власти республики объявили режим ЧП вплоть до 19 января.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Казахстана задержали 139 участников массовых беспорядков в Жамбылской области страны. Во время обысков они обнаружили у радикалов автоматы, снайперскую винтовку, пистолеты и крупную денежную сумму.

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Казахстан террористы протесты беспорядки
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