Посол России Денисов оценил перспективы взаимного признания вакцин Пекином и Москвой

Пекин, 10 января. Российский посол в Китае Андрей Денисов исключил бюрократию в вопросе взаимного признания вакцин от коронавируса Москвой и Пекином.

В области вакцин есть достаточно глубокая политизация, однако в двусторонних отношениях между Россией и Китаем нет никаких политических проблем, признал Денисов. Кроме того стороны неоднократно подтверждали готовность к сотрудничеству во всех областях, связанных с борьбой с пандемией коронавируса. Об этом посол рассказал «Известиям».

«Две грани одной и той же проблемы — это взаимное признание вакцин и признание сертификатов о вакцинации. Ни того ни другого нет. Но бюрократия тут ни при чем. Дело в том, это нельзя сделать методом "ты мне, я тебе". И в Китае, и у нас существует достаточно сложные, но оправданные процедуры медико-биологической проверки, прежде чем подходить к признанию и регистрации вакцин. И пока они не выполнены ни в Китае, ни у нас», — заявил Денисов.

Ранее сообщалось, что Эфиопия приобретет у России крупную партию вакцины «Спутник V». Согласно последним данным, заболеваемость COVID-19 снизилась на 6%, в то время как уровень вакцинации повысился до 3,2%.