Депутат Чепа: Россия надеется на конструктивный диалог с США по гарантиям безопасности

Москва, 10 января. Москва надеется на конструктивные переговоры с Вашингтоном в сфере гарантий безопасности. Соответствующим заявлением поделился зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Чепа во время беседы с изданием «Известия» заявил, что российские инициативы активно обсуждают на всех уровнях на Западе. По словам депутата, в связи с этим уже нельзя заявить, что конструктив отсутствует. Зампред комитета ГД по международным делам подчеркнул, что Россия надеется на «благоразумие».

Крайне важным является тот факт, что переговоры между Москвой и Вашингтоном продолжаются. Дипломаты обсуждают и встречу президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом в формате один на один, отметил депутат. По словам парламентария, эта беседа может состояться уже в январе.

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков ранее назвал предварительную часть переговоров Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности потрясающей.