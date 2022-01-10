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Самозанятые россияне смогут получить региональную поддержку в 2022 году

Общество
Самозанятые россияне смогут получить региональную поддержку в 2022 году
pixabay.com

Москва, 10 января. В 2022 году самозанятые в России могут воспользоваться не только федеральными мерами поддержки, но и региональными. При этом каждый субъект прорабатывает собственные меры для помощи этой категории россиян.

Например, самозанятые Алтая могут получить кредит до 500 тысяч рублей сроком до двух лет по процентной ставке, не превышающей размер ключевой ставки Центрального банка РФ, рассказали в беседе с «Известиями» в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. На реализацию регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» в 2022 году предусмотрено 8,9 миллиона рублей.

Также представители этой категории могут воспользоваться инструментами имущественной поддержки. Она подразумевает передачу во владение, пользование государственного или муниципального имущества. Имеются в виду земельные участки, здания, машины и другое. В целом по состоянию на начало декабря 2021 года в регионе зарегистрировано свыше 32 тысяч самозанятых граждан.

В Башкирии самозанятый может получить комплекс информационно-консультационных и образовательных услуг центром «Мой бизнес», микрозаймы, а также доступ к имуществу. В Калининградской области россиянин может заключить социальный контракт по одному из направлений: ведение личного подсобного хозяйства или организация индивидуальной предпринимательской деятельности. Каждое направление подразумевает выдачу определенной суммы на развитие.

На данный момент Центробанк РФ прорабатывает вопрос создания специальных кредитных продуктов для самозанятых граждан и начинающих предпринимателей, говорится в приоритетных направлениях повышения доступности финансовых услуг на 2022-2024 годы.

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